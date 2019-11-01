Экономика

18:25 01.11.2019

Китай запретил продажу электронных сигарет в интернете для защиты подростков

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Власти Китая ввели запрет на онлайн-продажу электронных сигарет, нанеся новый удар по отрасли, которая подверглась тщательной проверке регулирующих органов по всему миру, пишет агентство Bloomberg.

В совместном заявлении Государственной администрации табачной монополии и Государственной администрации по регулированию рынка, опубликованном в пятницу, говорится, что все веб-сайты и электронные приложения, торгующие электронными сигаретами, должны быть закрыты, а все интернет-маркетинговые кампании остановлены. Эти меры, как отмечается, направлены на защиту подростков от вейпинга.

Директива также предписывает платформам интернет-торговли удалять объявления о продаже электронных сигарет со своих сайтов. Объем рынка электронных сигарет КНР вырос с $451 млн в 2016 году до $718 млн в 2018 году, по оценкам L.E.K. Consulting, что объясняется в том числе и отсутствием конкретных норм, регулирующих распространение электронных сигарет.

Продажа электронных сигарет уже запрещена в 27 странах, включая Австралию и Бразилию. В США ведется расследование в отношении крупнейшего американского производителя электронных сигарет Juul Labs, которого подозревают в создании рекламы, нацеленной на несовершеннолетних потребителей.

Теги: #китай #сигареты
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