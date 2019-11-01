Украинские банки полностью перешли на международный стандарт IBAN

Банки Украины полностью перешли на применение международного номера банковского счета IBAN, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.

Центробанк уточнил, что новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета. Нацбанк добавил, что переход позволит сделать более комфортным процесс оформления расчетных документов.

Переход украинских банков на введение международного номера банковского счета IBAN начался 5 августа 2019 года и длился до 31 октября.

Согласно статистике Нацбанка, количество клиентов, проводящих расчеты по стандарту IBAN, по состоянию на 31 октября составило 66% от общего числа платежей.

Центробанк напомнил, что до 12 января 2020 года банки продолжат принимать к исполнению документы на перевод средств, у которых заполнена пара реквизитов "Код банка" и "Счет" или счет по стандарту IBAN.

"Окончательный перевод всех расчетов клиентов на стандарт IBAN состоится с 13 января 2020 - с этой даты они смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN", - говорится в сообщении регулятора.