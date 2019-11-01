Экономика

16:08 01.11.2019

Направление авиа- и ракетостроения "Укроборонпрома" возглавил экс-замминистра экономики Корж

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Направление авиа- и ракетостроения "Укроборонпрома" возглавил экс-замминистра экономики Корж

Заместителем генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по авиа- и ракетостроению назначен Руслан Корж, ранее, в частности, работавший заместителем министра экономического развития и торговли в правительстве Айвараса Абромавичуса – нынешнего главы госконцерна.

"В команде "Укроборонпрома" долгожданное назначение… Руслану очень близка эта тема. Он начинал карьеру на "Антонове". Образование получил в Kellogg School of Management. 19 лет работал в крупнейшей консалтинговой компании A.T. Kearney, занимаясь разработкой стратегий и управлением изменениями. Включая корпорации авиационной сферы и двигателестроения", - написал в соцсети Facebook заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

Он отметил, что в зоне ответственности Коржа будут 32 предприятия, которые занимаются производством, ремонтом, приборостроением и конструкторскими разработками, включая ГП "Антонов" и КБ "Луч".

"В цифрах это 33 600 человек и около 20 млрд грн годовой выручки. Вся эта отрасль должна вырваться из мрака и найти перспективу", - написал Бондарь.

По словам Бондара, состояние этой индустрии "плачевное", финансирование программ отсутствует, последний самолет построен пять лет назад, трудовые штаты раздуты, средняя зарплата 14 тыс. грн.

Согласно информации на сайте "Укроборонпрома", основными направлениями работы нового замгендиректора станут возобновление серийного выпуска самолетов в Киеве и Харькове, определение приоритетных программ по самолетам и двигателям, обеспечение их программным менеджментом и эффективным финансированием.

Помимо этого, необходимо провести радикальную трансформацию системы управления предприятиями и их взаимодействия в рамках отрасли, создать современную систему продаж и послепродажной поддержки украинской продукции в мире, привлечь международных партнеров в ключевые проекты, нарастить объемы авиаремонта за счет международных и/или гражданских контрактов, в том числе в рамках сотрудничества со странами-членами НАТО.

Как сообщалось, Руслан Корж, занимавшийся в правительстве Абромавичуса вопросами управления государственной собственностью и промышленной политикой, ушел в отставку с должности замминистра в конце января 2017 года, вернувшись в бизнес, а в феврале того же года подал в отставку Абромавичус.

Теги: #укроборонпром #кадры #корж
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