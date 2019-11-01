НБУ оценивает рост ВВП Украины в III-кв.-2019 к III-кв.-2018 в 3,5%

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост ВВП в третьем квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года в 3,5%, сообщается в инфляционном отчете НБУ.

Согласно прогнозу НБУ, рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года составит 3,3%.

"По оценкам НБУ, в третьем квартале 2019 года рост реального ВВП замедлился (до 3,5% г/г) прежде всего из-за более слабых показателей отдельных базовых видов деятельности", - говорится в отчете.

Так, по оценке центробанка, ухудшилась ситуация в промышленности, в частности, добывающей промышленности и металлургии, на фоне дальнейшего ухудшения внешних условий для экспортеров. Это, в свою очередь, отразилось на показателях грузового транспорта. Также ослабились результаты финансовой и страховой деятельности, прежде всего из-за менее благоприятной базы сравнения.

Вместе с тем, как отмечает НБУ, оставались высокими темпы роста сельского хозяйства, которые поддерживались значительным урожаем поздних зерновых и масличных культур, что компенсировало более низкий урожай картофеля и плодоягодных культур.

Рост ВВП в третьем квартале поддерживался потребительским спросом на фоне существенного улучшения потребительских настроений, роста заработных плат, повышения пенсий. Это поддерживало высокие темпы роста розничной торговли и пассажирооборота, говорится в отчете.