Экономика

14:51 01.11.2019

НБУ оценивает рост ВВП Украины в III-кв.-2019 к III-кв.-2018 в 3,5%

1 мин читать
НБУ оценивает рост ВВП Украины в III-кв.-2019 к III-кв.-2018 в 3,5%

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост ВВП в третьем квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года в 3,5%, сообщается в инфляционном отчете НБУ.

Согласно прогнозу НБУ, рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года составит 3,3%.

"По оценкам НБУ, в третьем квартале 2019 года рост реального ВВП замедлился (до 3,5% г/г) прежде всего из-за более слабых показателей отдельных базовых видов деятельности", - говорится в отчете.

Так, по оценке центробанка, ухудшилась ситуация в промышленности, в частности, добывающей промышленности и металлургии, на фоне дальнейшего ухудшения внешних условий для экспортеров. Это, в свою очередь, отразилось на показателях грузового транспорта. Также ослабились результаты финансовой и страховой деятельности, прежде всего из-за менее благоприятной базы сравнения.

Вместе с тем, как отмечает НБУ, оставались высокими темпы роста сельского хозяйства, которые поддерживались значительным урожаем поздних зерновых и масличных культур, что компенсировало более низкий урожай картофеля и плодоягодных культур.

Рост ВВП в третьем квартале поддерживался потребительским спросом на фоне существенного улучшения потребительских настроений, роста заработных плат, повышения пенсий. Это поддерживало высокие темпы роста розничной торговли и пассажирооборота, говорится в отчете.

Теги: #нбу #ввп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:37 01.11.2019
Профицит сводного платежного баланса Украины в сентябре-2019 составил $60 млн

Профицит сводного платежного баланса Украины в сентябре-2019 составил $60 млн

09:00 30.10.2019
НБУ ввел дифференцированные тарифы на выдачу наличных банкам

НБУ ввел дифференцированные тарифы на выдачу наличных банкам

19:07 29.10.2019
В Киеве задержан сотрудник НБУ, обещавший предпринимателю помощь с получением лицензии за $50 тыс.

В Киеве задержан сотрудник НБУ, обещавший предпринимателю помощь с получением лицензии за $50 тыс.

18:35 29.10.2019
НБУ с 5 ноября отменил лимит в 150 тыс. грн в день на покупку валюты для физлиц

НБУ с 5 ноября отменил лимит в 150 тыс. грн в день на покупку валюты для физлиц

09:53 28.10.2019
Сотрудники Нацбанка не имеют отношения к возможным кредитным злоупотреблениям банков, которые они проверяют – разъяснение НБУ

Сотрудники Нацбанка не имеют отношения к возможным кредитным злоупотреблениям банков, которые они проверяют – разъяснение НБУ

09:11 25.10.2019
НБУ до декабря сформирует требования к раскрытию банками информации о финпродуктах

НБУ до декабря сформирует требования к раскрытию банками информации о финпродуктах

18:07 24.10.2019
Глава НБУ считает неоправданным пересмотр полномочий Совета центробанка в части контроля за монетарной политикой

Глава НБУ считает неоправданным пересмотр полномочий Совета центробанка в части контроля за монетарной политикой

16:40 24.10.2019
НБУ по-прежнему ожидает поступления от МВФ 1-го транша по новой программе до конца 2019г

НБУ по-прежнему ожидает поступления от МВФ 1-го транша по новой программе до конца 2019г

15:48 24.10.2019
НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019-2020 гг., несмотря на ухудшение прогноза сальдо текущего счета

НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019-2020 гг., несмотря на ухудшение прогноза сальдо текущего счета

14:32 24.10.2019
НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2019-2020гг. и 4% в 2021г.

НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2019-2020гг. и 4% в 2021г.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла поправки в госбюджет-2019 с поправкой о финансировании метро на Виноградарь

Верховная Рада во втором чтении проголосовала законопроект об анбандлинге

Почти половину с/х госземель в Украине за годы независимости разворовали - Милованов

Отопительный сезон в Днепре под угрозой срыва – Нафтогаз

Милованов предлагает 4 млрд грн для господдержка АПК взять из процента от продажи госземель

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские банки полностью перешли на международный стандарт IBAN

Направление авиа- и ракетостроения "Укроборонпрома" возглавил экс-замминистра экономики Корж

Подконтрольное ДТЭК ш/у "Обуховская" работает не на полную мощность из-за перебоев со сбытом – Тимченко

Фокстрот провел ребрендинг и запустил новую коммуникационную платформу

В Мариуполе представили программы для малого и среднего бизнеса европейской инициативы EU4Business

Аудит заводов "Укрспирта" завершится до 1 декабря

Бюджет Украины ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта – Ковалив

АМКУ разрешил Тигипко приобрести "Арену-Сити"

Рынок металлопроката Украины за 9 мес. сократился на 5,2%, почти треть приходится на импорт

НБУ ожидает сокращения транзита газа до 50 млрд куб. м в 2020г и 30 млрд куб. м с 2021г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА