Подконтрольное ДТЭК ш/у "Обуховская" работает не на полную мощность из-за перебоев со сбытом – Тимченко

Подконтрольное ДТЭК шахтоуправление Обуховская (РФ) работает не на полную мощность из-за перебоев со сбытом угля, сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Там две шахты, они работают по очереди. У нас перебои с вывозом угля. К сожалению, это решение которое от нас не зависит. Шахтоуправление в целом работает, но у нас достаточно большой объем накопился на складе", - сказал он.

В то же время он уточнил, что работники предприятия не увольнялись.

Как сообщалось, шахтоуправление добывает антрацит, часть которого поставлялась на Луганскую ТЭС ДТЭК. В то же время, компания уже длительное время не может получить разрешение на поставку угля на станцию, в связи с чем последняя работает одним блоком на природном газе.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С июня 2019 года российская ж/д не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи соответствующих квот.

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 80 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории области возникнет дефицит мощности в 140-220 МВт. Ранее в ДТЭК заявляли о готовности начать работы по переоборудованию блоков ТЭС с антрацитового на газовый уголь после принятия государством решения о строительстве железной дороги на станцию для доставки угля с территории Украины.