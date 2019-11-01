Экономика

13:16 01.11.2019

Фокстрот провел ребрендинг и запустил новую коммуникационную платформу

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Фокстрот провел ребрендинг и запустил новую коммуникационную платформу

Омниканальный ритейлер Фокстрот провел ребрендинг и запустил новую коммуникационную платформу, сообщила компания в пресс-релизе в пятницу.

В концепцию обновлённого бренда заложена идея модернизации магазинов, смена тона и голоса в коммуникации, перезагрузки всех бизнес-процессов. "Чтобы двигаться «в ногу» со временем и с поколениями, которые являются носителями трендов и изменений, свой новый посыл ритейлер сформулировал как «Живи наживо». Предполагается, что концепция повысит узнаваемость бренда, в том числе среди молодёжной аудитории – представителей поколения Z.", - говорится в пресс-релизе.

Прежде всего, пересмотрен формат магазинов. В зависимости от фактической площади и локации магазина в едино принятой концепции разработано пять типов формата: от максимального до минимального минус. Такой шаг позволит не только сделать сеть узнаваемой и понятной покупателю, но и расширить ассортимент и усилиться в омниканальности (синергия офлайн и онлайн-каналов).

До 1 апреля следующего года ритейлер планирует открыть в целом до 25 торговых точек, чтобы за 2-3 года полностью обновить сеть. Офлайн-магазины станут местом не только для покупок и консультаций, а и для развлечений и тестирования новинок. В зависимости от формата магазина в нём будет представлено несколько из заявленных локаций:

·         Первая Youtube-зона в Украине, которая открылась в Фокстрот в столичном ТРЦ Lavina Mall. Здесь можно бесплатно поработать с техникой, которая релевантна для создания видеоконтента, записать свой влог, провести мастер-класс или встретиться с лидерами мнений.

·         Фотозоны с декорациями, фонами и атрибутами для съемки, которые помогут создавать интересный контент. Тут же можно протестировать на качество съёмки топовые модели смартфонов и воспользоваться советом консультанта.

·         Зона новинок представит абсолютно новые и трендовые модели гаджетов и бытовой техники.

"Самое главное для нас – не только выглядеть современно, а быть современными. И правильное решение для этого – новый формат и запуск новых процессов. Мы убеждены, что это то, что нужно и нашим потребителям, и нашему бренду", – приводятся в релизе слова и.о. исполнительного директора компании Алексей Зозуля.

В рамках новой стратегии трансформации также коснулись логотипа и фирменной айдентики с возвращением бренд-персонажа – лисы. Новые цвета Фокстрот – ярко-оранжевый и жёлтый как основные, голубой и фиолетовый – вспомогательные. А лиса перевоплотилась в говорящего 3D-персонажа по имени Foxy и будет использоваться во всех проявлениях бренда.

Теперь все новые и обновлённые магазины будут работать под единым логотипом и в фирменных цветах. За период июль-октябрь 2019 года такие магазины уже открыты в Киеве (ТРЦ Skymall), Броварах (ТРЦ Терминал), Чернигове (ТРЦ Hollywood), Виннице, Запорожье, Днепре (ТРЦ Караван), Львове и других городах страны.

Также Фокстрот усилился в рекламной коммуникации, чтобы показать покупателям, что техника создана для того, чтобы облегчить быт и наслаждаться жизнью. Запущенный на телевидении видеоролик сводит к минимуму привычно-консервативное восприятие Фокстрот и призывает к обновлению. Отныне Фокстрот становится современным и технологичным пространством, чтобы оправдывать доверие и соответствовать запросам своих потребителей.

Теги: #фокстрот
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