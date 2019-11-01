В Мариуполе представили программы для малого и среднего бизнеса европейской инициативы EU4Business

Гранты от ЕБРР и ЕС для малого и среднего бизнеса презентовали на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе. Украинские предприниматели могут получить грант для развития своего бизнеса в рамках действия инициативы EU4Business от Европейского Союза, которую в Украине частично имплементирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), рассказал во время форума представитель ЕБРР Тимур Халилов.

Получить грант предприниматели могут в размере до 75% от стоимости проекта.

"Мы помогаем уже существующему бизнесу проанализировать свою деятельность и там, где можно, ее улучшить. Для работы над проектом привлекаем консультанта, который поможет трансформировать бизнес. Это может быть украинский консультант или международный эксперт-практик, имеющий подтвержденный опыт не менее 15 лет работы на аналогичном рынке. В проектах, где консультант - представитель зарубежной компании, сумма грантовых выплат достигает 90%. А еще предлагаем кредитование для бизнеса", - рассказал Халилов.

С 2010 года ЕБРР предоставляет грантовую поддержку малому и среднему бизнесу в Украине. На сегодня грантами уже воспользовались более 1000 украинских предприятий. Среди них и успешная трансформация сети магазинов My play.

"Сеть имела другое название и работала по всей стране. В рамках нашей работы мы разработали новую стратегию развития, провели ребрендинг, полностью изменили название, внешний вид, модель позиционирования, изменились каналы и инструменты маркетинга. И компания за год после завершения проекта увеличила оборот на 17%, на 14% увеличила количество персонала. Это довольно большие проценты как для компании, которая не является стартапом. Такому толчку в развитии способствовало именно привлечение корректных инструментов для работы", – рассказал Халилов.

По словам Халилова, благодаря поддержке ЕБРР и финансированию ЕС, 65% компаний отметили рост оборота в среднем на 80%, сформировали более 6,5 тыс. новых рабочих мест и привлекли более 81 млн евро внешних инвестиций.

В 2016 году было подписано соглашение между ЕС и ЕБРР и выделено 40 млн евро на консультационную, учебную, информационную и иную поддержку малого и среднего бизнеса в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business, в этом году в ЕБРР запланировали и уже реализуют 160 консалтинговых проектов.