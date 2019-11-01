Аудит заводов "Укрспирта" завершится до 1 декабря
Аудит ГП "Укрспирт" завершится до 1 декабря, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
"Должен быть проведен на протяжении месяца аудит всех заводов - до 1 декабря", – сказал Высоцкий в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента Украины в Тернополе в пятницу.
Он также отметил, что правительство пересмотрит в кратчайшие сроки план по фискальным показателями от предприятия, поскольку они длительное время не обновлялись.