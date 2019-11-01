Экономика

13:06 01.11.2019

Аудит заводов "Укрспирта" завершится до 1 декабря

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Аудит заводов "Укрспирта" завершится до 1 декабря

Аудит ГП "Укрспирт" завершится до 1 декабря, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Должен быть проведен на протяжении месяца аудит всех заводов - до 1 декабря", – сказал Высоцкий в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента Украины в Тернополе в пятницу.

Он также отметил, что правительство пересмотрит в кратчайшие сроки план по фискальным показателями от предприятия, поскольку они длительное время не обновлялись.

Теги: #аудит #укрспирт #минэкономики
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