Аудит заводов "Укрспирта" завершится до 1 декабря

Аудит ГП "Укрспирт" завершится до 1 декабря, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Должен быть проведен на протяжении месяца аудит всех заводов - до 1 декабря", – сказал Высоцкий в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента Украины в Тернополе в пятницу.

Он также отметил, что правительство пересмотрит в кратчайшие сроки план по фискальным показателями от предприятия, поскольку они длительное время не обновлялись.