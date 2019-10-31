Экономика

21:48 31.10.2019

НБУ ожидает сокращения транзита газа до 50 млрд куб. м в 2020г и 30 млрд куб. м с 2021г

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НБУ ожидает сокращения транзита газа до 50 млрд куб. м в 2020г и 30 млрд куб. м с 2021г

Объем транзита природного газа через Украину может сократиться с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года, такой базовый прогноз закладывает Национальный банк Украины.

Как отмечается в инфляционном отчете, опубликованном НБУ в четверг вечером, прямые потери экономики по сравнению с объемами транзита на уровне 2019 составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем.

"Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита", - отмечается в документе.

Нацбанк напомнил, что ежегодные поступления Украины от транзита составляют около $3 млрд.

"Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", - отмечает НБУ, указывая, что в настоящее время переговоры о новом контракте по транзиту российского газа продолжаются, и определенности в этом вопросе нет.

Теги: #газ #прогноз #украина #транзит
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