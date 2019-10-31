Экономика

19:28 31.10.2019

Гончарук приветствует принятие Радой во 2-м чтении законопроекта об анбандлинге

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Гончарук приветствует принятие Радой во 2-м чтении законопроекта об анбандлинге

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук приветствует принятие Верховной Радой во втором чтении законопроекта №2239-1 об отделении от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа.

"Наконец мы отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это сверхважно, потому что анбандлинг – это в первую очередь внедрение европейских газовых правил", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Гончарук также акцентировал внимание на том, что украинская газотранспортная система остается в 100% собственности государства.

"Анбандлинг означает привлечение инвестиций в украинскую ГТС и создание независимого оператора в полном соответствии с европейским законодательством. Более того, принятый законопроект является выполнением международных обязательств Украины. Это гарантирует энергетическую безопасность Европы, усиливает нашу устойчивость на международной арене", – добавил премьер-министр.

Как сообщалось, 31 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Теги: #гончарук #анбандлинг
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