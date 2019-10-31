Экономика

19:19 31.10.2019

Донецкая финкомпания намерена увеличить пакет в АО "Часовоярские автобусы" почти до 21%

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Донецкая финкомпания намерена увеличить пакет в АО "Часовоярские автобусы" почти до 21%

ООО "Группа "Инвестиционный стандарт" (Донецк) намерена увеличить свой пакет акций в АО "Завод "Часовоярские автобусы" (Часов Яр Донецкой обл., находится на контролируемой украинскими властями территории) до 20,91819% акций за счет приобретения 12,86276%.

Согласно размещенному объявлению в системе раскрытия информации Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ООО "Группа Инвестиционный стандарт" на момент составления сообщения владеет 8,055423% уставного капитала "Часовоярских автобусов".

В то же время по данным НКЦБФР на второй квартал 2019 года, основными акционерами предприятия являются физлица - братья Алексей и Александр Полосухины (глава и член набсовета) с пакетами по 32,0882%, а также Владимир Лукьянов (8,0554%) и Яков Зоря (5,6290%).

По состоянию на 3 квартал 2018 года, помимо братьев Полосухиных, в числе акционеров числилось донецкое ООО "Финансова фортэця" с пакетом 12,86%.

По данным госреестра, ООО "Группа Инвестиционный стандарт" с уставным капиталом 18 млн грн зарегистрирована в 2008 году, ее владельцем является жительница Донецка Наталья Ефименко.

Завод "Часовоярские автобусы" основан в 1958 году, первоначально специализировался на капитальном ремонте автомобилей ГАЗ и ЗИЛ. В 1995 году освоил выпуск микроавтобусов на шасси ГАЗ, а с 2003 года начал выпуск автобусов "Рута" на удлиненном шасси "ГАЗели".

В конце 2016 года завод освоил выпуск новой модели автобуса вагонной компоновки на шасси Ashok Leyland, а летом 2017 года представил первый 24-местный автобус на шасси Ford Transit.

По данным финотчета предприятия в НКЦБФР, в 2018 году оно увеличило чистую прибыль вдвое к 2017 году, до 14,6 млн грн, чистый доход составил 104 млн грн против 7,5 млн грн.

По данным ассоциации "Укравтопром", в 2018 году завод увеличил выпуск автобусов на 19% к 2017 году, до 107 ед., при приросте общеукраинского производства автобусов всех классов на 2,5% до 824 ед.

В январе-сентябре текущего года выпуск автобусов заводом сократился на 34,7% к тому же периоду 2018 года, до 62 ед.

Теги: #часовоярские_автобусы #акции
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