Экономика

16:11 31.10.2019

"ДТЭК ВИЭ" ввел в эксплуатацию Покровскую СЭС 240 МВт в Днепропетровской области

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"ДТЭК ВИЭ" ввел в эксплуатацию Покровскую СЭС 240 МВт в Днепропетровской области

Компания "ДТЭК ВИЭ" ввела в эксплуатацию Покровскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 240 МВт (Никопольский р-н Днепропетровской обл.).

Как сообщила пресс-служба компании, Покровская СЭС – проект, реализованный украинскими компаниями и специалистами. В строительстве принимали участие 16 предприятий, которые получили заказы на сумму EUR48 млн.

Покровская СЭС состоит из 840 тыс. солнечных панелей производства компании Risen (КНР). Ожидается, что ежегодно СЭС будет производить 400 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии, которой достаточно для обеспечения 200 тыс. домохозяйств.

"Покровская СЭС – третий проект компании в гелиоэнергетике, инвестиции в который составили EUR193 млн", – сообщил гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко.

Он уточнил, что срок окупаемости станции в текущих тарифах оценивается в шесть-шесть с полвиной лет.

Кроме того, он сообщил что "ДТЭК" планирует либо на Покровской, либо на Никопольской СЭС реализовать проект по строительству системы накопления энергии Energy Storage.

"ДТЭК ВИЭ" – операционная компания, управляющая активами "ДТЭК" в сфере возобновляемых источников энергии. В структуру компании входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт) – крупнейшая ВЭС в Украине, Трифановская СЭС (10 МВт), а также предприятие по обслуживанию ветротурбин "Винд Тех".

В настоящее время "ДТЭК ВИЭ" реализует еще три проекта, которые находятся на продвинутых стадиях девелопмента и строительства: два в Запорожской области - Приморская ВЭС (200 МВт, 2 очереди) и Орловская ВЭС (100 МВт), и еще одного в Днепроптеровской - Никопольская СЭС (200 МВт).

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #виэ #сэс #дтэк #днепропетровская_область
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