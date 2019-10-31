Экономика

15:42 31.10.2019

Львовская ОГА не смогла закупить 43 школьных автобуса

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Львовская ОГА не смогла закупить 43 школьных автобуса

Тендер не закупку 43 школьных автобусов на ожидаемую сумму 79,8 млн грн Львовской облгосадминистрацией, в рамках которого велись длительные разбирательства заказчика и недопущенного участника – Торгового дома "Эталон Авто", отменен в связи с невозможностью устранения возникших нарушений законодательства о публичных закупках.

Согласно информации в ProZorro, торги были отменены 28 октября после проведенных в этот же день аукционов (по двум лотам – 42 автобуса и один спецавтобус с возможностью перевозки школьников с ограниченной возможностью передвижения), победителем которых был признан дилер АО "Черкасский автобус" – "Автоград 2007".

В то же время ТД "Эталон Авто" так и не был допущен к аукциону. Однако в результате торги были отменены полностью по двум лотам.

Как сообщалось, тендер на закупку этих автобусов Львовская ОГА объявила еще в апреле текущего года, который был отменен после ряда обжалований действий тендерного комитета и объявлен повторно в начале июля. При этом в документацию было внесено условие, что высота автобуса не может быть больше 2900 мм, тогда как автобусы "Эталон" выше всего на 78 мм, что, как отмечал производитель, никоим образом не влияет на характеристики техники.

В корпорации "Эталон" отмечали, что по цене он самый дешевый из сертифицированных сегодня в Украине производителей – марки "Эталон" (производитель Черниговский автозавод, ЧАЗ), "Атаман" ("Черкасский автобус"), и марки "Богдан" ("Богдан Моторс"), который, по оценке "Эталона", по сути, в торгах не принимает участие, "а если и принимает, то как технический участник".

После этого последовал ряд обжалований условий тендера, которые частично удовлетворялись, однако требование по высоте оставалось неизменным.

В корпорации "Эталон" агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что боровшийся за прозрачность торгов коллектив ЧАЗ в октябре обратился в администрацию президента, и выразили удовлетворение отменой торгов тендерным комитетом.

"Надеемся, что при объявлении новых торгов тендерный комитет не будет в техзадание включать дискриминационные характеристики по высоте, или ширине, или длине, прописанные под одного производителя", - отметили в корпорации.

Входящий в корпорацию "Эталон" ЧАЗ работает в Украине с 2003 года. К настоящему времени выпускает более 20 моделей автобусов, в том числе школьных. За годы существования выпустил более 17 тыс. транспортных средств, в том числе 3 тыс. школьных автобусов, неоднократно побеждая в тендерах.

На предприятии работает более 500 чел. Разработку всего модельного ряда ведет львовский филиал – НИИ автомобилестроения "Эталон".

Теги: #львовская_ога #тендер #эталон #автобус
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