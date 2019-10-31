Экономика

14:08 31.10.2019

В Киеве отопление включили в 80% жилых домов - КГГА

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В Киеве отопление включили в 80% жилых домов - КГГА

В столице к услуге централизованного отопления подключено 80% жилых домов, и фактически подключены 100% учреждений социальной сферы, сообщает пресс служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В этом году благодаря качественной подготовке мы имеем более плавное и стабильное вхождение в сезон отопления. Количество повреждений уменьшилось на 30%. Тем не менее в столице работает 45 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго", чтобы оперативно устранять повреждения и не оставлять людей без тепла", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время расширенного заседания коллегии КГГА.

По его словам, управляющие компании получили поручение оперативно устранять "воздушные пробки" внутренних сетей и нормализовать температуру отопления в домах, если она ненадлежащих параметров.

Теги: #киев #кгга #отопление
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