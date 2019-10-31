Депутат "Слуги народа" предлагает временно не учитывать возраст авто при расчете акциза, с 2021г освободить автотранспорт от акциза

Народный депутат Алексей Ковалев (фракция "Слуга народа") предлагает с 1 января 2021 года освободить от обложения акцизным налогом легковые автомобили и кузова к ним, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы, а также мотоциклы и мопеды.

Соответствующий законопроект №2342 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведение условий налогообложения к общему режиму акцизных сборов ЕС" зарегистрирован в Верховной Раде 29 октября.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается также временно, в течение 180 календарных дней с дня вступления в силу законопроекта как закона, не учитывать возрастной коэффициент при расчете акцизного сбора для автотранспортных средств (только ставку акциза и объем двигателя), а также приостановить действие повышающих коэффициентов к ставкам акциза (для авто возрастом 5-8 лет – коэффициента 40, старше 8 лет – 50).

Эти нормы предлагается применять только для автотранспортных средств, ввезенных в Украину до вступления в силу этого законопроекта как закона.

В то же время с целью упрощения таможенного оформления и регистрации в Украине автор документа предлагает для легковых автомобилей временно (на 180 дней) приостановить законодательные нормы, которыми запрещается ввозить авто не соответствующие установленным экологическим нормам (в настоящее время в Украине действует Евро-5 - ИФ).

Требование соответствия эконормам также предлагается исключить для автомобилей используемым более 30 лет или принадлежащим к предметам коллекционирования либо антиквариата, а также для специальных автотранспортных средств, собственником которых является государство ("скорые помощи", передвижные медклиники, пожарные авто).

В обосновании необходимости принятия проекта закона автор отмечает, что документ разработан с целью поэтапной замены действующей системы обложения акцизным налогом, и называет политику последних лет в отношении владельцев автомобилей на еврономерах "карательной, непоследовательной и бестолковой", на фоне невыгодности приобретения за рубежом подержанного автомобиля из-за нормативных ограничений (Евро-5, сверхвысокие акцизы).

При этом в пояснительной записке отмечается, что вопросы растаможки авто с иностранной регистрацией, несмотря на перенесение сроков вступления в силу предусмотренных штрафных санкций, до сих пор окончательно не решены на законодательном уровне.

Еще одним зарегистрированным в ВР законопроектом №2345 Ковалев предлагает продлить еще на 180 дней (с момента вступления в силу законопроекта об упрощении ввоза автотранспорта как закона) освобождение от штрафных санкций за нарушения порядка ввоза владельцев транспортных средств.

При этом норма касается не только легковых автомобилей (как ранее), но и грузовых авто и автобусов личного пользования, ввезенных до принятия этого закона.

Как сообщалось, согласно ранее принятым законам, норма о жестких штрафных санкциях для владельцев "евроблях" (вплоть до конфискации авто), которые не успели растаможить свое транспортное средство, продлена до 22 ноября текущего года.