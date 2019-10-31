Экономика

11:19 31.10.2019

Гончарук обсудил с Еврокомиссией углубление сотрудничества в рамках инициативы ЕС Восточное партнерство

2 мин читать
Гончарук обсудил с Еврокомиссией углубление сотрудничества в рамках инициативы ЕС Восточное партнерство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с генеральным директором Директората Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльсоном и обсудил углубление сотрудничества в рамках инициативы ЕС Восточное партнерство.

"Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы доказываем это своими действиями. Через 5 лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И в этом мы нуждаемся в вашей помощи", - цитирует Гончарука пресс-службы правительства.

Премьер добавил, что Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы Восточное партнерство, а также отметил заинтересованность государства в заключении АСАА (Соглашения о взаимном признании оценки соответствия и приемлемости промышленной продукции, о так называемом "промышленном безвизе" – ИФ).

В свою очередь Даниельсон отметил важность для Еврокомиссии изучения этого вопроса для дальнейшего проведения переговоров и заключения АСАА. Стороны договорились обсудить позже реализацию процесса.

"Кроме этого, глава украинского правительства выразил надежду на то, что Европейский Союз как можно быстрее сможет реализовать в Приазовье муниципальные проекты, которые Оценочная миссия ЕС в начале 2019 года очертила в отчете "Поддержка ЕС региона Азовского моря: предложения по дополнительным мерам". Этот отчет, в частности, предусматривал проект по сбору и переработке отходов в Мариуполе и проект развития троллейбусного транспорта в Херсоне", - говорится в сообщении.

Среди прочего, Гончарук призвал ЕС инвестировать в морские порты городов Мариуполь и Бердянск.

Теги: #ес #сотрудничество #гончарук #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:38 31.10.2019
Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

09:50 31.10.2019
Кабмин создал коордсовет по развитию микробизнеса для наработки предложений по мораторию на проверки ФЛП

Кабмин создал коордсовет по развитию микробизнеса для наработки предложений по мораторию на проверки ФЛП

18:29 30.10.2019
Киев рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе распространения обновленного Третьего энергопакета на "Северный поток-2"

Киев рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе распространения обновленного Третьего энергопакета на "Северный поток-2"

15:07 30.10.2019
НАТО запускает новую инициативу с целью скоординировать и совместить разные форматы работы с Украиной

НАТО запускает новую инициативу с целью скоординировать и совместить разные форматы работы с Украиной

13:24 30.10.2019
Гончарук ожидает принятие ВР законопроекта об анбандлинге во 2-м чтении на этой неделе

Гончарук ожидает принятие ВР законопроекта об анбандлинге во 2-м чтении на этой неделе

23:06 29.10.2019
Кабмин отменил конкурс на должность госсекретаря МКМС

Кабмин отменил конкурс на должность госсекретаря МКМС

18:01 29.10.2019
В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

16:52 29.10.2019
Правительство договорилось с IFC о реализации проектов по поддержке ГЧП

Правительство договорилось с IFC о реализации проектов по поддержке ГЧП

14:05 29.10.2019
Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

14:03 29.10.2019
Гончарук: мы не будем ретроспективно менять правила для инвесторов ВИЭ, найдем общее решение

Гончарук: мы не будем ретроспективно менять правила для инвесторов ВИЭ, найдем общее решение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

Глава "Нафтогаза" надеется на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить Nord stream-2

Минфин понизил ставки по 1-2-летним ОВГЗ на 0,4-0,5 п.п.

Мининфраструктуры планирует привлечь до $20 млн инвестиций на концессии пяти региональных вокзалов

Госдолг Украины в сентябре-2019 вырос на 1,26% в долларовом эквиваленте – Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

Первыми проданными объектами "большой" приватизации в 2020г могут стать ОГХК и "Электротяжмаш" - ФГИ

Ferrexpo в I полугодии нарастила инвестиции в украинские активы почти вдвое

Нефть растет из-за приостановки работы трубопровода в США, Brent - выше $60,8 за баррель

ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

Гендиректор "Метинвеста" надеется на подъем рынка благодаря стимулированию экономики со стороны президента и правительства Украины

Импорт электроэнергии сегодня может обеспечивать до 14% потребностей ОЭС

Глава "Нафтогаза" надеется на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить Nord stream-2

Чистая прибыль ПриватБанка за 9 мес.-2019 года выросла в 5,4 раза

ГПЗКУ в январе-сентябре сократила чистый убыток почти в 7,3 раза

"Метинвест" намерен за 7 лет инвестировать $670 млн в экопроекты, требуется господдержка для улучшения экологии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА