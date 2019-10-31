Кабмин создал коордсовет по развитию микробизнеса для наработки предложений по мораторию на проверки ФЛП

Кабинет министров Украины создал Координационный совет по вопросам развития микропредпринимательства и малого предпринимательства, который должен наработать предложения относительно либерализации критериев по внесению ФЛП к первой группе упрощенной системы налогообложения и по внедрению двухлетнего моратория на проверки ФЛП относительно применения ими РРО.

Как свидетельствует постановление на сайте правительства, Координационный совет должен возглавить один из заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйста, который и утвердит персональный состав временного консультативно-совещательного органа.

Совет также должен наработать способы разрешения проблемных вопросов относительно ответственности ФЛП за нарушения правил применения РРО, указано в постановлении.

Как указано в документе, в состав совета войдут заместители министра финансов, министра социальной политики, замглавы Минцифры, Министерства по делам ветеранов, а также замглавы Госналоговой службы, Гостаможенной службы, представители АМКУ, Госрегуляторной службы и НБУ.

Общественность в составе Координационного совета будут представлять Украинская ассоциация районных и областных советов, Ассоциация городов Украины, а также члены общественных организаций, которые представляют интересы микропредпринимателей и малого бизнеса.