Экономика

09:49 31.10.2019

Ferrexpo в I полугодии нарастила инвестиции в украинские активы почти вдвое

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Ferrexpo в I полугодии нарастила инвестиции в украинские активы почти вдвое

Британская Ferrexpo plc в январе-июне 2019 года вложила свыше 2,7 млрд грн (более $101,9 млн) в развитие подконтрольных ей Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, что на 92,9% превышает инвестиции в эти активы за аналогичный период 2018 года (более 1,4 млрд грн).

Как сообщается в пресс-релизе группы, согласно утвержденной советом директоров инвестпрограммы, Ferrexpo за январь-июнь 2019 года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM) свыше 1,819 млрд грн (более $70,9 млн), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM) – свыше 837 млн грн (более $31,1 млн).

Основными капинвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 426 млн грн (более $15,2 млн) и крупных стратегических проектов более чем на 847 млн грн (более $38,1 млн), компоненты более чем на 546 млн грн (более $17,4 млн).

Теги: #инвестиции #ferrexpo
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