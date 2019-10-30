ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября.

Решение FOMC понизить ставку совпало с прогнозами большинства аналитиков и участников рынка.

Федрезерв снизил ставку по излишкам банковских резервов (IOER) до 1,55% с 1,8%, как и ожидалось.

В заявлении по итогам заседания говорится о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки.

Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

"Информация, полученная после сентябрьского заседания, указывает на то, что рынок труда остается сильным, а темпы роста экономической активности - умеренными (moderate)", - говорится в пресс-релизе FOMC.

"Рост в сфере занятости был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой", - отмечается в коммюнике.

"Хотя потребительские расходы активно растут, индикаторы инвестиций бизнеса в основной капитал и экспорта остаются слабыми. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются ниже 2%. В целом рыночные показатели компенсирующей инфляции остаются низкими, а показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, изменились слабо", - указывают в FOMC.

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. В свете последствий глобальных событий для экономического прогноза, а также слабого инфляционного давления комитет принял решение о снижении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до 1,5-1,75%", - отмечается в заявлении.

"Такой шаг поддерживает мнение комитета, что устойчивый рост экономической активности, сохранение сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2% являются наиболее вероятным исходом, однако неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется", - говорится в коммюнике.

"Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки", - отмечает FOMC.

"При принятии решения о сроках и размерах будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и симметричной инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - говорится в коммюнике.

Восемь из 10 членов FOMC проголосовали за решение о снижении ставки. Двое - глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж и председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен - выступили за сохранение ставки на уровне 1,75-2%.

Федрезерв сообщил также, что уполномочил Федеральный резервный банк Нью-Йорка "проводить необходимые операции на открытом рынке для поддержания процентной ставки по федеральным кредитным средствам в целевом диапазоне 1,5-1,75% годовых".

ФРС поручила ФРБ Нью-Йорка "выкупать казначейские векселя, по крайней мере, до конца второго квартала 2020 года для поддержания достаточных резервов Центробанка - на уровне или выше уровня начала сентября 2019 года".

Кроме того, FOMC поручил ФРБ Нью-Йорка проводить операции РЕПО (срочные и overnight), по крайней мере, до конца января следующего года.

Следующее заседание FOMC состоится 10-11 декабря. С начала 2019 года все заседания сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако прогнозы по-прежнему обновляются раз в квартал.

Котировки US Treasuries снижаются на итогах заседания ФРС, доходность десятилетних бумаг увеличилась до 1,81% с 1,8%. Фондовые индексы США колеблются между ростом и снижением, пара евро/доллар торгуется на уровне закрытия предыдущей сессии - $1,1110.