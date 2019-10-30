Экономика

15:42 30.10.2019

Глава "Нафтогаза" надеется на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить Nord stream-2

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Глава "Нафтогаза" надеется на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить Nord stream-2

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает на введение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", разрешение на строительство которого в среду выдало Датское энергетическое агентство.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире - санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении", - написал он на своей странице в Facebook.

Коболев также отметил, что для Украины важно продолжить реформирование собственного газового рынка, внедрив в стране европейское энергетическое законодательство.

"Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", - добавил глава НАК.

Ранее в среду стало известно, что Дания выдала последнее недостающее согласие на строительство "Северного потока 2". Газопровод пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм. Регулятор выбирал между двумя маршрутами - протяженностью 147 км и 164 км. В итоге Датское энергетическое агентство (ДЭА) выбрало самый короткий маршрут, поскольку он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

Теги: #нафтогаз #северный_поток_2 #дания #коболев
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