Чистая прибыль ПриватБанка за 9 мес.-2019 года выросла в 5,4 раза

Чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам января-сентября 2019 года составила 27,427 млрд грн, что в 5,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года (5,093 млрд грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, размещенному на сайте финансового учреждения, чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос на 37% по сравнению с указанным периодом 2018 года – до 14,681 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев увеличились на 2,3% - до 284,312 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам выросли на 16,5% и составили 58,427 млрд грн.

Обязательства банка за этот период уменьшились на 3,8% - до 237,116 млрд грн, а собственный капитал вырос на 50% - до 47,196 млрд грн.

Уставный капитал за девять месяцев сохранился на уровне 206,060 млрд грн.

Ранее правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.