Экономика

10:41 30.10.2019

ГПЗКУ в январе-сентябре сократила чистый убыток почти в 7,3 раза

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ГПЗКУ в январе-сентябре сократила чистый убыток почти в 7,3 раза

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам января-сентября 2019 года сократила чистый убыток в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 180,62 млн грн.

Согласно финансовому отчету предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), его чистый доход от реализации за девять месяцев вырос почти в 1,6 раз - до 11,641 млрд грн.

Валовая прибыль ГПЗКУ в январе-сентябре возросла на 8,6% - до 452,79 млн грн, операционная прибыль сократилась на 39,5% - до 61,86 млн грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

Теги: #продовольствие #финрезультат #зернотрейдеры #гпзку
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