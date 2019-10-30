Экономика

09:28 30.10.2019

Чистая прибыль ПроКредит Банка за 9 мес.-2019 года выросла на 9,1%

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Чистая прибыль ПроКредит Банка (Киев) по итогам января-сентября 2019 года составила 530,859 млн грн, что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года (486,67 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 209,861 млн грн, что на 20,8% больше, чем за III кв.-2018 .

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года вырос на 19,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 965,779 млн грн.

Активы банка за девять месяцев выросли на 5,4% - до 22,123 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 2,8% и составили 16,059 млрд грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 3,3% - до 18,609 млрд грн, собственный капитал увеличился на 17,8% - до 3,515 млрд грн.

Уставный капитал за девять месяцев сохранился на уровне 1,424 млрд грн.

ПроКредит Банк (ранее – Микрофинансовый Банк) основан в 2001 году. Крупнейшим его акционером по состоянию на 1 января 2019 года являлся ProCredit Holding, которому принадлежало 89,3226% акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (22,056 млрд грн) ПроКредитБанк занимал 16-е место среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #прокредит_банк #финрезультат
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