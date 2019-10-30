Экономика

09:11 30.10.2019

Проблема глобальных торговых войн потенциально может быть решена - советник Трампа

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Проблема глобальных торговых войн потенциально может быть решена - советник Трампа

Проблема глобальных торговых войн потенциально может быть решена: США и Китай, чьи отношения в сфере торговли стали одним из факторов нестабильности на мировых рынках, пришли к пониманию, куда двигаться дальше, заявил старший советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Думаю, сейчас мы с Китаем пришли к пониманию относительно того, куда мы хотим двигаться", - сказал Кушнер, выступая во вторник на сессии форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

"Полагаю, что президент (США Трамп - ИФ) - реалист. Один человек сказал мне, что то, что президент сделал в сфере торговли - возможно, одна из самых смелых вещей за все президентство. Потому что он за все последствия заплатил во время своего президентства, но все преимущества - рабочие места, которые вернутся на рынок - появятся после", - заявил советник Трампа.

По мнению Кушнера, существует "большой потенциал" для решения глобальных проблем в мировой торговле.

Торговая война между США и Китаем длится уже более года. Стороны периодически вводили в отношении друг друга повышенные пошлины и различные торговые ограничения.

В последнее время Китай и США заявляют, что они добились прогресса в переговорах по торговле. В октябре Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не уточнив при этом, в течение какого срока это должно произойти.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп, как ожидается, встретятся 17 ноября, чтобы подписать промежуточную торговую сделку, сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Теги: #сша #трамп #торговля #китай #кушнер
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