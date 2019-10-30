Банк Японии сохранит ДКП, ухудшит прогноз ВВП и инфляции по итогам заседания в октябре - прогноз

Банк Японии, вероятнее всего, сохранит нынешние ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершится в четверг.

Большинство экономистов - 59% из 46 участвовавших в опросе агентства Bloomberg - не ожидают изменений. При этом более 70% респондентов предполагают дальнейшее ослабление ДКП к январю 2020 года, в то время как месяц назад их число было ниже 66%.

Между тем Банк Японии может снизить оценки экономического роста и инфляции на текущий финансовый год в квартальном докладе, который будет распространен по итогам заседания 31 октября, сообщал ранее агентству осведомленный источник. По его словам, руководители японского ЦБ считают необходимым заложить в новые экономические прогнозы затягивающееся восстановление мировой экономики и снижение цен на энергоносители, при этом понижение, вероятно, будет несущественным.

Ухудшение экономических прогнозов в прошлом не провоцировало Банк Японии на немедленное изменение параметров денежно-кредитной политики.

Последние прогнозы ЦБ предполагают, что ВВП страны увеличится на 0,7% по итогам фингода, завершающегося в марте 2020 года, а инфляция без учета свежих продуктов питания за этот период составит 1%.

Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в настоящее время составляет минус 0,1% годовых. Целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии установлена на уровне около нуля (плюс-минус 0,2 процентного пункта).

В сентябре Банк Японии подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года.