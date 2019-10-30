Крупнейшая частная угольная компания США объявила о банкротстве

Американский угольный гигант Murray Energy Corp. объявил себя банкротом на фоне продолжающегося падения спроса на уголь.

Murray Energy, которую возглавляет угольный магнат Роберт Мюррей, обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США для реструктуризации задолженности на сумму более $2,7 млрд, сообщается в пресс-релизе.

Компания заключила соглашение с группой кредиторов, на долю которых приходится более 60% ее задолженности. Сделка предусматривает предоставление нового кредита в размере $350 млн, который позволит поддерживать деятельность компании в период реорганизации.

Murray Energy - крупнейшая частная угледобывающая компания в США, в ней работает около 7 тыс. человек.