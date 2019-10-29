Экономика

20:53 29.10.2019

Минфин понизил ставки по 1-2-летним ОВГЗ на 0,4-0,5 п.п.

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Минфин понизил ставки по 1-2-летним ОВГЗ на 0,4-0,5 п.п.

Минфин на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, ставших первыми после снижения Нацбанком учетной ставки с 16,5% до 15,5%, опустил ставку отсечения по годичным бумагам с 14,8% до 14,3% и по двухлетним – с 15,1% до 14,69%.

Согласно информации на сайте ведомства, для этого Минфин пожертвовал 640 млн грн более дорогого спроса на двухлетние ОВГЗ: при суммарном спросе в 2,62 млрд грн (здесь и далее по номиналу) и предложении в 2 млрд грн объем размещения составил 1,36 млрд грн.

Продавец отклонил 8 из 23 заявок, в которых ставки достигали 15,09% годовых.

По годичным бумагам спрос упал с 513 млн грн на прошлой неделе до 150 млн грн, а по 3-месячным – с 518 млн грн на позапрошлой неделе до 32 млн грн. В результате если по годичным бумагам Минфину удалось понизить ставку, то по самым "коротким" она осталась на прежнем уровне в 15,35% годовых.

В целом Минфин привлек на прошедших в этот вторник аукционах 1,574 млрд грн по сравнению с 3,012 млрд грн на предыдущих аукционах, состоявшихся накануне объявления НБУ решения по учетной ставке.

Теги: #овгз #итоги
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