Зеленский и вице-президент ЕБРР обсудили новые проекты банка, направленные на развитие региональных дорог в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алан Пию на встрече в Мариуполе в рамках инвестиционного форума RE:THINK. Invest in Ukraine обсудили условия сохранения уровня инвестиций в Украину и новые проекты по развитию региональных дорог в стране.

"На встрече отмечалось, что в 2019 году Украина впервые станет крупнейшей страной операций Европейского банка реконструкции и развития. В этом году инвестиции ЕБРР в Украину составили 1 млрд евро, что является рекордом за последние 5 лет. Стороны обсудили новые проекты Банка, которые будут направлены на развитие региональных дорог. Инвестиции составят более 300 млн евро", - сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский и Пию также обсудили условия сохранения высокого уровня инвестиций в Украину и согласились, что инвесторы будут приходить в случае стабильности, предсказуемости, а программа МВФ придаст инвестиционной уверенности.

Президент Украины поблагодарил ЕБРР за "реальные шаги в развитии украинской экономики и эффективное сотрудничество".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины и ЕБРР 29 октября подписали меморандум о взаимопонимании относительно программы финансирования региональных дорог в Украине. Первый транш ЕБРР составит EUR300 млн.

"Наши партнеры из ЕБРР будут кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии. Начинаем из восстановления местных дорог Херсонской области", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.