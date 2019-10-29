Собственник ПФК отслеживает ситуацию с запретом экспорта никелевых руд в Индонезии

В компании Solway Investment Group, владеющей ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ПФК, Кировоградская обл.), внимательно отслеживают ситуацию с запретом экспорта никелевых руд в Индонезии, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ответ на запрос.

"На данный момент можем сказать лишь то, что сообщения из Индонезии поступают противоречивые и неоднозначные. Мы внимательно следим за развитием ситуации с временной приостановкой отгрузок никелевой руды и предпринимаем меры по наращиванию закупок руды из других стран. Что касается ПФК, то на данный момент предприятие обеспечено рудой, чтобы выполнить производственную программу текущего года", - пояснили в компании.

Согласно данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-сентябре 2019 года сократила импорт никелевых руд и концентрата в натуральном выражении на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 973,595 тыс. тонн. При этом импорт осуществлялся из Гватемалы (45,31% поставок в денежном выражении) и Индонезии (54,69%).

В Украине никелевую руду перерабатывает ПФК. Ранее планировалось в 2019 году переработать 1,572 млн тонн руды, произведя 85,1 тыс. тонн ферроникеля, что в эквиваленте составит 18,1 тыс. тонн никеля.

Как сообщалось в понедельник, Индонезия объявила о незамедлительном введении запрета на экспорт никелевой руды - председатель совета Индонезии по координации инвестиций Бахлиль Лахадалия заявил, что запрет вступает в силу 28 октября. "Правительство и ассоциации производителей никеля договорились остановить экспорт немедленно, и других уведомлений по этому вопросу не будет",- отметил Лахадалия.

Однако во вторник было заявлено, что Индонезия все же разрешит горнодобывающим компаниям продолжать экспорт никелевой руды до официального вступления в силу запрета 1 января 2020 года. При этом власти страны намерены более внимательно проверять грузы, отправляемые на экспорт. Экспорт никелевой руды из Индонезии будет приостановлен примерно на две недели, чтобы власти могли провести проверку в связи с резко возросшей очередью на отправку никелевой руды из страны, заявил во вторник индонезийский министр-координатор по морским делам Лухут Панджайтан.

Министр энергетики и минеральных ресурсов Арифин Тасриф сообщил, что правительство страны не будет выдавать новых разрешений на экспорт до тех пор, пока не завершит проверку, а также пока не подтвердит наличие прогресса в сооружении предприятий для переработки руды.

Накануне цены на никель резко подскочили после заявления председателя совета Индонезии по координации инвестиций Бахлиля Лахадалии о немедленном запрете на экспорт никелевой руды.

Ранее власти заявляли, что запрет вступит в силу 1 января 2020 года.

ПФК работает на давальческом сырье, руда поставляется из Гватемалы и Индонезии. Украинская руда не подходит по физико-химическим характеристикам и отрицательно отражается на работоспособности оборудования.

ПФК - единственное в Украине и б.СССР предприятие, производящее в промышленном масштабе ферроникель из бедных окисленных никельсодержащих руд.

ООО "ПФК" создано на базе имущественного комплекса ОАО "Побужский ферроникелевый завод". С 2003 года предприятие приобрела компании Solway Investment Group.

Группа Solway имеет диверсифицированный бизнес, владея основными активами в горнодобывающем и металлургическом секторах. Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии (операционный центр), Люксембурге, Эстонии и на Мальте. 100% уставного капитала принадлежат гражданам ЕС. Основные производственные активы Solway сконцентрированы в Македонии, Гватемале, Индонезии и Украине.