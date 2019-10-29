Экономика

19:19 29.10.2019

Госдолг Украины в сентябре-2019 вырос на 1,26% в долларовом эквиваленте – Минфин

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Госдолг Украины в сентябре-2019 вырос на 1,26% в долларовом эквиваленте – Минфин

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в сентябре 2019 года вырос на 1,26%, или на $1,03 млрд – до $82,95 млрд, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Как указал Минфин, в национальной валюте госдолг сократился на 3,36% - до 1,997 трлн грн.

Прямой и государственный долг в сентябре этого года в долларовом выражении вырос на 1,77% - до $72,99 млрд (в гривне снижение составило 2,86%, до 1,758 трлн грн), в том числе внешний – на 2,88%, до $38,66 млрд.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 2,36% – до $9,95 млрд (в гривне снизился на 6,81%, до 239,73 млрд грн), в том числе внешний - на 2,72%, до $9,49 млрд.

В целом с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 5,91%, или на $4,63 млрд, а в гривневом эквиваленте он сократился на 6,72%, или на 143,92 млрд грн.

Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам сентября по сравнению с августом-2019 снизилась до 39,58%, в евро – до 9,93%; в канадских долларах – до 0,18%, в специальных правах заимствования – до 13,46%, в иенах – до 0,69%, тогда как доля обязательств в национальной валюте возросла до 36,15%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в сентябре укрепился до 24,08 грн/$1 по сравнению с 27,688 грн/$1 на начало года.

Теги: #статистика #госдолг
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