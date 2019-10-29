Нефть Brent перешла к росту, торгуется выше $61,75 за баррель

Цены на нефть марки Brent перешли к росту в ходе торгов во вторник, при этом негативное влияние на американскую марку WTI оказывают ожидания роста запасов в США.

Директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства Кейсуке Садамори ожидает, что мировой рынок нефти столкнется с избытком поставок в 2020 году из-за повышения добычи на фоне слабого роста спроса, сообщает CNBC.

"В целом мы продолжим наблюдать высокий уровень предложения на рынке в 2020 году, - сказал он, выступая на Сингапурской международной энергетической неделе. - Если ничего не изменится, мы, вероятно, увидим профицит, если не будет очень сильного восстановления роста спроса".

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:38 МСК подорожали на $0,19 (на 0,31%) - до $61,76 за баррель. В то же время котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,09 (на 0,16%) - до $55,72 за баррель.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,5 млн баррелей. При этом, как ожидается, запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Позднее во вторник свою оценку представит Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.