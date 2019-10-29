Экономика

18:35 29.10.2019

НБУ с 5 ноября отменил лимит в 150 тыс. грн в день на покупку валюты для физлиц

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НБУ с 5 ноября отменил лимит в 150 тыс. грн в день на покупку валюты для физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) с 5 ноября отменил ограничения по сумме на покупку валюты и банковских металлов, говорится в сообщении регулятора в Facebook.

"Дневной лимит в 150 тыс. грн через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами документов в банк, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", - говорится в сообщении.

По оценке НБУ, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок. "Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн, а общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными", - объяснил Нацбанк.

При этом чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти $4 млрд, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне $21-22 млрд, уточняется в сообщении. Кроме того, регулятор не видит оснований и для усиления давления на гривню в результате действия психологических факторов - инфляционные и девальвационные ожидания украинцев, как свидетельствуют последние опросы Нацбанка, продолжают улучшаться.

Согласно сообщению, либерализация валютного законодательства и укрепление макрофинансовой стабильности позволили Центробанку отменить в текущем году более 30 валютных ограничений, в том числе и для населения.

НБУ будет продолжать валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий и с учетом скорости принятия и имплементации пакета законов, направленных на предупреждение непродуктивного оттока капитала из страны, в частности законопроекта о противодействии BEPS - "Об имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения ", говорится в сообщении.

Очередные послабления валютного регулирования утверждены постановлением правления НБУ №125 от 29 октября 2019 года "Об утверждении изменений в Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте", которые вступают в силу с 5 ноября.

Теги: #нбу #покупка #валюта #нацбанк
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