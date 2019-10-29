Экономика

17:14 29.10.2019

Индонезия разрешит экспорт никелевой руды до 1 января, ограничит поставки на 2 недели

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Индонезия все же разрешит горнодобывающим компаниям продолжать экспорт никелевой руды до официального вступления в силу запрета 1 января 2020 года.

При этом власти страны намерены более внимательно проверять грузы, отправляемые на экспорт, сообщает агентство Bloomberg.

Экспорт никелевой руды из Индонезии будет приостановлен примерно на две недели, чтобы власти могли провести проверку в связи с резко возросшей очередью на отправку никелевой руды из страны, заявил во вторник индонезийский министр-координатор по морским делам Лухут Панджайтан.

Министр энергетики и минеральных ресурсов Арифин Тасриф сообщил, что правительство страны не будет выдавать новых разрешений на экспорт до тех пор, пока не завершит проверку, а также пока не подтвердит наличие прогресса в сооружении предприятий для переработки руды.

Накануне цены на никель резко подскочили после заявления председателя совета Индонезии по координации инвестиций Бахлиля Лахадалии о немедленном запрете на экспорт никелевой руды.

Ранее власти заявляли, что запрет вступит в силу 1 января 2020 года.

Индонезия является ведущим мировым экспортером никелевых руд, и решение о введении запрета на экспорт призвано стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны.

В минувшую пятницу, однако, Индонезия остановила часть судов, вывозивших никель, посчитав, что объемы экспорта превышают действующие в стране лимиты, сообщала Mysteel Global.

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