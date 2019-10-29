Индекс потребительского доверия в США в октябре неожиданно снизился

Индекс потребительского доверия в США в октябре уменьшился до 125,9 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 126,3 пункта, а не 125,1 пункта, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения до 128,3 пункта, сообщает MarketWatch.

Таким образом, индекс снизился по итогам третьего месяца подряд и теперь находится на минимальной отметке с июня.

За 100 пунктов принимается показатель индекса в 1985 году.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в октябре поднялся до 172,3 пункта по сравнению с пересмотренными 170,6 пункта в предшествующий месяц. Между тем подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 94,9 пункта против 96,8 пункта в сентябре.

Доля американцев, ожидающих улучшения деловых условий в следующие шесть месяцев, снизился в октябре до 18,6% с 20%. Доля полагающих, что занятость увеличится за этот период, опустилась до 16,9% против 17,6% в прошлом месяце.

Доля граждан США, ожидающих повышения доходов в ближайшие полгода, поднялась до 21,1% по сравнению с 19,7%.

При этом количество американцев, планирующих приобрести автомобили, упала до минимума за несколько лет - 9,9% против 12,1% в сентябре.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в августе увеличился на 2% в годовом выражении, как и в предыдущий месяц. Сокращение индикатора в помесячном выражении составило 0,2% - первое снижение с августа.