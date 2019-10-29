Экономика

17:11 29.10.2019

"Метинвест" вложит более $400 млн в экомодернизацию

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"Метинвест" вложит более $400 млн в экомодернизацию

 Международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" выводит Украину на новый уровень взаимодействия с международными организациями и громадами.

Как сообщается в пресс-релизе группы во вторник, в ходе Первого международного инвестиционного форума RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе во вторник компания подписала меморандумы на шесть лет о сотрудничестве в направлении улучшения окружающей среды с Мариуполем, Запорожьем и Кривым Рогом.

Инвестиции в экологическую модернизацию составят более $400 млн.

Как отмечает пресс-служба, "Метинвест" намерен содействовать реализации комплекса программ, которые изменят экологическую обстановку в регионах Украины и стабилизируют экономику страны. Активы компании будут модернизированы сразу в двух направлениях – производственном и экологическом. Подписание меморандумов – еще один шаг в системной модернизации производств и инвестиционной поддержке крупных экологических проектов, направленных на улучшение общей экологической обстановки и повышение уровня жизни в городах присутствия.

"В рамках программы экологической модернизации на 2019-2024 гг. на наших предприятиях реализуется ряд крупных проектов на сумму свыше $400 млн. Мы намерены также продолжить выполнение корпоративных социальных проектов и привлекать международных экспертов и громады городов к внедрению совместных проектов зеленого устойчивого развития", - цитирует пресс-служба комментарий генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #инвестиции #метинвест #экология
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