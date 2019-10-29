Экономика

17:11 29.10.2019

ЮАР представила план спасения Eskom, выделит распределительный бизнес в самостоятельную компанию

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Власти ЮАР обнародовали долгожданный план спасения госкорпорации Eskom Holdings SOC Ltd., главной генерирующей компании страны, которая ранее уже получила рекордный пакет помощи от государства.

План, озвученный во вторник министром государственных предприятий ЮАР Правином Горданом, предполагает лишение Eskom ее почти столетней монополии на рынке, увеличение объемов выработки электроэнергии из возобновляемых источников, а также продажу неосновных активов компании, сообщает агентство Bloomberg.

В качестве первого шага Eskom к марту следующего года выделит распределительный бизнес в самостоятельную компанию, которая, однако, останется под контролем государственного холдинга. Этот шаг, как ожидается, облегчит доступ частным генерирующим компаниям к государственной энергосистеме.

Решение проблем Eskom "является длительным, растянутым во времени процессом, который должен вестись дисциплинированно, - заявил Гордан. - Что нам совершенно понятно, это то, что компания не может оставаться в нынешнем виде".

Eskom, обеспечивающая электроэнергией 95% населения ЮАР, имеет задолженность в размере 450 млрд южноафриканских рэндов ($31 млрд), что несет серьезные риски для экономики страны.

Власти ЮАР выделили Eskom порядка 128 млрд рэндов финансовой помощи на ближайшие три года, однако им очевидно, что это не сможет стабилизировать финансы компании, поскольку она не генерирует прибыль в объеме, достаточном для покрытия ее операционных расходов и платежей по долгу.

Министр финансов ЮАР Тито Мбовени, который в среду представит среднесрочный бюджетный план, как ожидается, обозначит основные принципы снижения долга Eskom.

На следующей неделе будет объявлен новый CEO Eskom, а также изменения в совете директоров компании и промежуточный состав совета директоров распределительного бизнеса, сообщил Гордан. Eskom остается без постоянного CEO с июля после отставки Пхакамани Хадебе, пост которого временно занял глава совета директоров Джабу Мабуза.

Eskom стремится сократить цены закупки угля и дизельного топлива, а также пытается изменить условия контрактов с независимыми поставщиками электроэнергии из возобновляемых источников, рассчитывая на более низкие цены, свидетельствует план реструктуризации компании.

Распределительный бизнес компании, которой принадлежат линии электропередачи протяженностью порядка 45 тыс. км, сможет покупать электроэнергию не только у Eskom, но и у независимых производителей.

Eskom, существующая с 1923 года, является крупнейшей генерирующей компанией Африки и входит в топ-10 компаний мира по установленной мощности.

Теги: #юар
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