Доллар торгуется без резких колебаний к евро и иене, рынок ждет заседания ФРС

Доллар слабо меняется в паре с евро и иеной в ходе торгов во вторник, участники рынка ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Евро торгуется днем в районе $1,1098 по сравнению с $1,1101 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской находится около 120,88 иены по сравнению со 120,96 иены в понедельник.

Курс доллара составляет 108,94 иены против 108,96 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднимается на 0,06%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,01%.

Федеральная резервная система (ФРС) США вновь уменьшит базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам заседания 29-30 октября на 0,25 процентного пункта (п.п.), полагает подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ.

При этом американскому Центробанку предстоит принять сложное решение относительно того, стоит ли давать сигнал о возможной паузе в цикле снижений ставки, и, если стоит, то когда, пишет The Wall Street Journal.

ФРС дважды снизила ставку в этом году - в июле и сентябре, и руководство ЦБ объясняло это не тем, что ожидает резкого экономического спада, а растущими рисками появления подобных прогнозов. В прошлом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл сравнил предпринимаемые Федрезервом меры со "страховкой" от существующих рисков.

Федрезерв обнародует решение по ставке 30 октября в 21:00, пресс-конференция Пауэлла стартует в 21:30.

Трейдеры также продолжают следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем.

Управление торгового представителя США сообщило в понедельник, что рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по первой фазе торгового соглашения идут даже быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что в этой части соглашения будут учтены интересы фермеров и банков.

Тем временем фунт стерлингов демонстрирует слабые колебания по отношению к доллару и евро, рынок продолжает следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал официальное согласие от имени Лондона на продление сроков Brexit до 31 января 2020 года, в его письме главе Евросовета Дональду Туску.

Между тем Джонсон подчеркнул, что, по его мнению, такое решение вредит британской "демократии и нашим отношениям с друзьями в Европе".

По его словам, он предпочел бы, чтобы парламент как можно скорее одобрил соглашение о Brexit, достигнутое британским правительством и Брюсселем.

Тем временем лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что его партия поддержит досрочные выборы в стране, сообщают во вторник британские СМИ.

Британская валюта торгуется в районе $1,2851 против $1,286 в понедельник и на уровне 1,1588 евро по сравнению с 1,1585 евро днем ранее.