Вступивший в силу Кодекс по процедурам банкротства будет стимулировать продажу активов банкротов на рыночных условиях – юрист

Кодекс по процедурам банкротства, вступивший в силу 21 октября, будет стимулировать продажу активов банкротов на рыночных условиях и с более выгодными для кредиторов результатами, считает партнер юрфирмы "Селепей, Волковецкий и Партнеры" Богдан Савченко.

Продажа в целом позитивно зарекомендовала себя в процедурах реализация активов ликвидируемых банков и приватизации, поэтому есть все основания рассчитывать, что продажа активов в банкротстве действительно будет происходить на рыночных условиях и с более выгодными для кредиторов результатами, полагает юрист.

Он напомнил, что Кодекс изменяет основания для открытия производства в деле о банкротстве, благодаря чему кредитору будет значительно проще инициировать процедуру относительно должника.

"Раньше кредитор имел право инициировать дело о банкротстве в случае, если сумма его требований превышала 300 минимальных размеров заработной платы, была подтверждена решением суда и не была погашена в рамках исполнительного производства на протяжении трех месяцев. Новый Кодекс не предусматривает абсолютно никаких ограничений по сумме неисполненных должником денежных обязательств перед кредитором и срока такого неисполнения", - сказал Савченко.

По словам юриста, согласно новому Кодексу, наличие решения суда о взыскании задолженности также не является обязательным, а если задолженность должника перед кредитором все же подтверждается судебным решением, "инициирование кредитором дела о банкротстве может стать эффективным инструментом его принудительного исполнения (как альтернатива обращению к государственным и частным исполнителям), поскольку угроза возбуждения относительно должника дела о банкротстве дисциплинирует последнего и заставляет его реально изыскивать средства для погашения долга перед кредитором, а не имитировать такие поиски или даже намеренно уклоняться от выполнения своих обязательств".

Савченко отметил, что Кодекс вводит абсолютно новые правила и механизмы продажи имущества должника в процедурах банкротства, которые "однозначно будут более прозрачными и цивилизованными".

Так, по словам юриста, предыдущая редакция закона позволяла недобросовестным должникам, арбитражным управляющим и другим участникам в деле о банкротстве осуществлять манипуляции при продаже активов должника, "в результате чего имущество во многих случаях попадало "в нужные руки" и по далеко не рыночным ценам, а кредиторы в результате оставались ни с чем".

Он напомнил, что с 21 октября 2019 года реализация активов несостоятельных должников может происходить исключительно путем проведения аукциона в электронной торговой системе, администратором которой стало ГП "Прозорро.Продажи".

"Система "Прозорро.Продажи" в целом позитивно зарекомендовала себя в процедурах реализация активов ликвидируемых банков и приватизации, поэтому есть все основания рассчитывать, что продажа активов в банкротстве действительно будет происходить на рыночных условиях и с более выгодными для кредиторов результатами", - прогнозирует юрист.

Он также отметил, что в новом Кодексе более четко урегулировано сроки судебных процедур банкротства и предоставлено больше полномочий суду для принятия решений о переходе к следующей процедуре в тех или иных случаях.

Кроме того, Кодекс вводит институт банкротства физических лиц, который призван, в том числе, "постепенно заменить действующий мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам".

Как сообщалось, в апреле 2019 годап Президент Украины Петр Порошенко спустя почти полгода после принятия подписал Кодекс по процедурам банкротства.

Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060). Одной из новел документа является возможность физлицам - добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права. Принятый документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".