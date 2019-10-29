Экономика

15:42 29.10.2019

Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "b(exp)"

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Fitch присвоило планируемым евробондам "Нафтогаза" рейтинг "b(exp)"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины", которые компания планирует выпустить через Kondor Finance plc, старший необеспеченный рейтинг "B(EXP)" и рейтинг восстановления "RR4", говорится в релизе агентства во вторник.

Как сообщалось со ссылкой на источник в банковских кругах, "Нафтогаз" планирует разместить евробонды на $500 млн сроком обращения пять-семь лет. Встречи с инвесторами начнутся 30 октября и пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организатором назначен Citi.

В июле этого года "Нафтогаз Украины" разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #еврооблигации #fitch_ratings
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