"Укрэнерго" подписало меморандумы с ЕБРР и IFC о развитии сетей и energy storages

НЭК "Укрэнерго" подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по развитию сетей юга Донецкой области и развитию сети накопителей энергии (BESS, battery energy storages system) для регулирования частоты и мощности в энергосистеме Украины.

"ЕБРР на данный момент крупнейший кредитор нашей компании, который позволяет нам быстрыми темпами наверстывать обновление наших магистральных линий. Я надеюсь, что подготовка этого нового проекта будет осуществлена в высоком темпе, даст новые возможности и новую гибкость нашей электроэнергетической системе, чтобы встречать новые вызовы завтрашнего дня ", - отметил глава НЭК Всеволод Ковальчук после подписания документа во вторник в Мариуполе в рамках инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine.

"Укрэнерго" также подписало соглашение о технической помощи с IFC, которое позволит разработать механизм аукционов для привлечения частных инвестиций в развитие систем накопления энергии в стране.

"Этот проект является продолжением первого меморандума, который наша компания подписала с ЕБРР. Там государственная часть инвестиций в развитие систем накопления э/э, а IFC, которая традиционно сопровождает частный бизнес, совместно с нами будет разрабатывать правовую часть для проведения аукционов", - отметил Ковальчук.

"Исключительно усилиями инвестиций в государственный сектор невозможно эффективно решить эту проблему (быстрого развития ВИЭ и необходимости соответствующего регулирования частоты и мощности - ИФ), поэтому очень важно создание инвестиционных и институциональных возможностей для привлечения частного капитала в новые секторы экономики", - подчеркнул глава НЭК.

Как сообщалось, в условиях стремительного развития ВИЭ в стране "Укрэнерго" оценивает необходимость строительства 2,5 ГВт высокоманевренных балансирующих мощностей (аккумуляторных или газопоршневых станций) до 2025 года. Быстродействующие маневренные мощности должны покрывать 30% установленной мощности ВИЭ.

Так, если Украина не построит высокоманевренные мощности, то при росте доли ВИЭ ей придется ограничивать выработку АЭС (работают в базовом режиме) и повышать долю угольных ТЭС (способных к маневрированию), что увеличит общую стоимость генерируемой в стране электроэнергии в 1,6 раза.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.