Кривой Рог четвертым в Украине присоединился к программе ЕБРР "Зеленые города"

Кривой рог четвертым в Украине присоединился к программе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Зеленые города".

Меморандум о взаимопонимании между ЕБРР и Кривым Рогом по поводу присоединения города к программе подписали управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и городской голова Юрий Вилкул в рамках инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine, проходящего в Мариуполе во вторник.

В рамках программы "Зеленые города" ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий (Green City Action Plan) и помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи. В частности, в дорожных картах прописываются мероприятия по улучшению муниципальной инфраструктуры, качества воздуха, чистоты и доступности земельных и водных ресурсов, зеленых зон.

Пилотные программы были реализованы в Грузии, Армении и Молдове, после чего программа была утверждена советом директоров осенью 2016 года. Участниками программы в Украине являются Львов, Киев и Мариуполь.