Экономика

14:03 29.10.2019

Гончарук: мы не будем ретроспективно менять правила для инвесторов ВИЭ, найдем общее решение

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Гончарук: мы не будем ретроспективно менять правила для инвесторов ВИЭ, найдем общее решение

 Правительство Украины не намерено ретроспективно вносить изменения в систему стимулирования развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), планирует найти сбалансированное решение, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе Первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник.

"Мы не собираемся утверждать решения без диалога с теми, кого это касается. Вы можете быть уверены в том, что украинское правительство перед тем, как принять какое-то решение, занять какую-то позицию, точно будет искать возможность найти общую позицию", – сказал он.

Премьер также добавил, что намерен на этой неделе провести встречу со всеми заинтересованными сторонами и обсудить на ней все возможные варианты решения проблемы с финансированием выплат "зеленых" тарифов.

"Мы цивилизованные люди, мы понимаем, как работает рынок финансов, мы понимаем, что такое интересы акционеров, что нельзя просто изменить правила задним числом и не собираемся это делать. Но у нас есть общество, у которого есть запрос. И очень часто общество ощущает несправедливость, от того, что отдельные решения, которые принимались до этого, были приняты в интересах отдельных хорошо известных лиц. И поэтому этот фактор несправедливости, который ощущает украинское общество, мы не можем игнорировать", – сказал он, добавив, что решение, которое будет найдено, будет сбалансированным и общим.

Теги: #гончарук #виэ #инвестфорум #кабмин
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