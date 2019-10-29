Минэкономики планирует в марте-2020 представить отчет о состоянии ОПК Украины и возможностях частных инвестиций в сектор

Проект отчета о результатах проведения обзора оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины для рассмотрения Кабинетом министров будет готов в марте 2020 года, соответствующий план мер утвердил министр экономики Тимофей Милованов.

Согласно документу, размещенному на сайте министерства, уже в октябре этого года будет создана межведомственная рабочая группа для проведения такого обзора, а в ноябре – проведены анализ эффективности управления предприятиями ОПК и обзор структуры ОПК.

На декабрь этого года запланированы оценка эффективности взаимодействия государственного и частного секторов оборонной промышленности, уровня кадрового обеспечения ОПК, а также анализ финансово-хозяйственной деятельности, основных фондов, динамики производства предприятий сектора и импорта соответствующей продукции.

В соответствии с планом, в январе будут проанализированы потребности в вооружении, боеприпасах, военной и спецтехнике и возможности их удовлетворения з счет собственного производства и импорта, а также осуществлена оценка экспортного потенциала ОПК.

На февраль запланированы определение дополнительных ресурсных нужд, которые могут быть удовлетворены за счет иностранного капитала, а также определение целей и приоритетов развития по каждому производственному сегменту ОПК, в том числе за счет проектов государственно-частного партнерства или с участием иностранных инвесторов.

План предусматривает, что в феврале-2020 помимо того будет сформирована перспективная система управления ОПК.