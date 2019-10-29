Экономика

13:44 29.10.2019

Премьер отвергает влияние Коломойского и представителей какого-либо другого большого бизнеса на правительство Украины

1 мин читать
Премьер отвергает влияние Коломойского и представителей какого-либо другого большого бизнеса на правительство Украины

 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отвергает влияние бизнесмена Игоря Коломойского и представителей другого большого украинского либо международного бизнеса на правительство Украины.

"Комментируя влияние господина Коломойского на украинское правительство, могу прямо сказать, что никакого влияние это лицо, как и какое-либо другое лицо, или какой-либо другой представитель и украинского и международного большого бизнеса, влияния не имеет. Мы ориентируемся исключительно на интересы украинцев, и украинских плательщиков налогов", - сказал он во вторник в Мариуполе на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukrain" в Мариуполе.

Теги: #правительство #гончарук #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 29.10.2019
Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

14:03 29.10.2019
Гончарук: мы не будем ретроспективно менять правила для инвесторов ВИЭ, найдем общее решение

Гончарук: мы не будем ретроспективно менять правила для инвесторов ВИЭ, найдем общее решение

13:41 29.10.2019
Гончарук заявляет о достижении компромисса между правительством и табачными компаниями относительно "табачных поправок"

Гончарук заявляет о достижении компромисса между правительством и табачными компаниями относительно "табачных поправок"

13:20 29.10.2019
Гончарук отверг претензии бизнеса к закону о перезагрузке Верховного суда и предложил диалог по процедурам судебной реформы

Гончарук отверг претензии бизнеса к закону о перезагрузке Верховного суда и предложил диалог по процедурам судебной реформы

13:16 29.10.2019
Гончарук рассчитывает на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии Фонда

Гончарук рассчитывает на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии Фонда

12:28 29.10.2019
Тройка крупнейших мобильных операторов и "Интертелеком" договорились о покрытии всей Украины качественной связью

Тройка крупнейших мобильных операторов и "Интертелеком" договорились о покрытии всей Украины качественной связью

10:16 29.10.2019
Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком

Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком

14:01 28.10.2019
Гончарук обсудил с вице-президентом ЕИБ расширение портфеля проектов, осуществляемых в Украине при поддержке банка

Гончарук обсудил с вице-президентом ЕИБ расширение портфеля проектов, осуществляемых в Украине при поддержке банка

15:30 26.10.2019
В Португалии принесло присягу правительство социалистов

В Португалии принесло присягу правительство социалистов

20:45 24.10.2019
Гончарук дал начальнику ГФС в Черновицкой области неделю, чтобы найти помещение для таможни

Гончарук дал начальнику ГФС в Черновицкой области неделю, чтобы найти помещение для таможни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украина – это страна возможностей

Украина находится на пороге экономического прорыва, убежден Зеленский

Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности

Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о программе финансирования региональных дорог в Украине

Гончарук заявляет о достижении компромисса между правительством и табачными компаниями относительно "табачных поправок"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Украина – это страна возможностей

Крупный бизнес считает сельское хозяйство наиболее привлекательной для инвестиций отраслью - опрос AmChem в Украине

Украина находится на пороге экономического прорыва, убежден Зеленский

Кривой Рог четвертым в Украине присоединился к программе ЕБРР "Зеленые города"

Минэкономики планирует в марте-2020 представить отчет о состоянии ОПК Украины и возможностях частных инвестиций в сектор

"Укрзализныця", ЕБРР и Мининфраструктуры договорились о начале подготовки компании к IPO

Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о программе финансирования региональных дорог в Украине

Бизнесмен Ярославский готов вложить $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта

Зеленский назвал среди ближайших планов приватизацию десятков инвестиционно привлекательных объектов

Президент Украины обещает налоговую реформу с 2021 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА