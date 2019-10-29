Гончарук заявляет о достижении компромисса между правительством и табачными компаниями относительно "табачных поправок"

Кабинет министров и крупнейшие табачные компании нашли решение относительно "табачных поправок" в законе о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Если комментировать ситуацию с табачными компаниями, то мы на прошлой неделе с ними встретились, расставили точки над "і"и уже нашли некоторое решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Мариуполе во вторник.

Ранее "Бритиш Американ Тобакко Украина", одна из крупнейших табачных компаний, после встречи 23 октября с премьер-министром Гончаруком заявила о возможной отмене поправки в закон №1049 о регулировании цен на сигареты, и на возобновление производства на заводе "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.).