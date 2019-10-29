Экономика

13:40 29.10.2019

Бизнесмен Ярославский готов вложить $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта

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Бизнесмен Ярославский готов вложить $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта

Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский готов инвестировать $100 млн в строительство нового Донецкого аэропорта.

"Я долго думал и решил дать $100 млн и построить новый аэропорт в Донецке. С учетом того, что я в этом понимаю, наша компания имеет опыт и строительства, и эксплуатации, я готов построить новый аэропорт на месте разрушенного полностью старого", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Мариуполе в кулуарах Первого инвестиционного форума.

Ярославский считает, что аэропорт станет символом возвращения мирной жизни.

Бизнесмен подчеркнул, что реализация этого проекта будет возможна после завершения процесса реинтеграции оккупированных территорий Донбасса в Украину.

Теги: #инвестиции #ярославский #dch #донецкий_аэропорт
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