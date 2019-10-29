Экономика

13:16 29.10.2019

Гончарук рассчитывает на достижение договоренностей с МВФ в ходе ближайшего визита миссии Фонда

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Премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает на достижение договоренностей по программе расширенного финансирования для Украины в ходе ближайшего визита миссии Международного валютного фонда в страну.

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели коллеги из Международного валютного фонда приедут в Украину для того, чтобы еще раз проговорить это. И мы рассчитываем, что мы таки достигнем договоренности относительно формата новой программы", – сказал он в ходе Первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник.

Теги: #мариуполь #гончарук #инвестфорум #мвф
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