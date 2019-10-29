Экономика

13:12 29.10.2019

Зеленский назвал среди ближайших планов приватизацию десятков инвестиционно привлекательных объектов

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Зеленский назвал среди ближайших планов приватизацию десятков инвестиционно привлекательных объектов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию в Украине в ближайшее время, создание эффективных правил на энергорынке и упрощение ведения бизнеса.

"В ближайших планах - большая приватизация десятков инвестиционно-привлекательных объектов, создать эффективные правила работы на энергетических рынках, упростить ведение бизнеса, убрав ограничения в сфере трудовых отношений и движения капитала", - сказал он, выступая во вторник на Первом инвестиционном форуме "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник.

Теги: #приватизация #зеленский #инвестфорум
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