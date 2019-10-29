Экономика

12:51 29.10.2019

"Укрзализныця" намерена оставить в поездах традиционные подстаканники

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"Укрзализныця" намерена оставить в поездах традиционные подстаканники

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) намерена оставить в поездах традиционные металлические подстаканники, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов.

"Приняли решение подстаканники оставить. Единогласно", - написал он на своей странице в Facebook, опубликовав свое фото с менеджерами УЗ в поезде со стеклянными стаканами.

Ранее Евгений Кравцов сообщал, что "Укрзализныця" рассматривает возможность заменить традиционные стеклянные стаканы с металлическими подстаканниками на бумажные.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует закупить 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн.

Теги: #укрзализныця #стакан
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