"Укрзализныця" намерена оставить в поездах традиционные подстаканники

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) намерена оставить в поездах традиционные металлические подстаканники, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов.

"Приняли решение подстаканники оставить. Единогласно", - написал он на своей странице в Facebook, опубликовав свое фото с менеджерами УЗ в поезде со стеклянными стаканами.

Ранее Евгений Кравцов сообщал, что "Укрзализныця" рассматривает возможность заменить традиционные стеклянные стаканы с металлическими подстаканниками на бумажные.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует закупить 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн.