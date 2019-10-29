Зеленский: Никто не собирается возвращать "проблемные" банки, в том числе Приватбанк, их бывшим собственникам

Действующая власть не собирается возвращать "проблемные" банки, в том числе и ПриватБанк, их бывшим собственникам, заверил президент Украины Владимир Зеленский.

"С рынка было выведены около 100 банков, в частности, Дельта Банк, Надра Банк, банк "Финансы и Кредит". Национализирован ПриватБанк. В каждом из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет плательщиков налогов", - сказал он на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе во вторник.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что, несмотря на распространяемые слухи, никто в нынешней власти не собирается возвращать "проблемные" банки их бывшим собственникам.

"Я очень хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки: нет, это неправда", - подчеркнул Зеленский.